Школа искусств "Гармония" организовала художественную выставку в тюменском Онкоцентре

19:15 30 декабря 2016
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В тюменском "Медицинском городе" завершается художественная выставка учащихся детской школы искусств "Гармония". На двух стендах было представлено около 25 работ – живопись и графика.

"Авторы картин – дети в возрасте от 7 до 15 лет. Для них это возможность показать свое творчество.  Данная выставка заканчивается, но уже сейчас мы готовимся к следующей, которая станет частью проекта "Новогодний креатив". В приемном и детском отделении Онкоцентра будет размещено около 20 работ", - рассказала замдиректора по организационно-массовой работе детской школы искусств "Гармония" Алена Варушкина.

Отметим, что руководство и воспитанники ДШИ "Гармония" не в первый раз организуют творческие мероприятия в Медгороде. В начале декабря они провели праздничный концерт, посвященный 70-летию онкологической службы Тюменской области. 

Теги: искусство , Медгород , выставка
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