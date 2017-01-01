Тюменские преподаватели побывали на EuroSkills 2016

В рамках участия в программе стажировки преподаватели тюменского колледжа водного транспорта в минувшем году побывали на чемпионате EuroSkills 2016, который собрал участников из 27 стран, сообщает "Мегaтюмeнь".

Чемпионат EuroSkills – крупнейшие соревнования в Европе, направленные на повышение качества, статуса и привлекательности профессионального образования. Соревнования собрали в Шведском Центре Выставок и Конгрессов площадью 40 000 кв.м. около 500 конкурсантов из 27 стран в возрасте до 25 лет, чтобы побороться за престижный титул лучшего специалиста всей Европы в 35 компетенциях.

На мероприятии тюменцы не только наблюдали за соревнованиями, но и посетили мастер-классы, демонстрационные площадки с показательными выступлениями, а также аттракционы “попробуй профессию”. Опыт, приобретенный на чемпионате, поможет экспертам при подготовке участников Открытого регионального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – Тюмень 2017 по компетенциям "Ресторанный сервис", "Поварское дело", "Сварочные технологии" и "Электромонтаж".