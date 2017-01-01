Безработным тюменцам выделяют господдержку на открытие бизнеса

Около 100 жителей Тюмени и Тюменского района в 2016 году получили господдержку на открытие собственного дела. Размер финансовой помощи составляет максимум 117 600 рублей, пишет "KП-Тюмeнь".

Вид деятельности будущие предприниматели выбирают самостоятельно, но обязательно с учетом его востребованности на рынке услуг в данном населенном пункте.

Так, в Тюмени и в Тюменском районе участники предпочитают открывать свое дело в сфере услуг и производства, строительства, в этом году многие предприниматели открывали парикмахерские и ателье.

Если говорить об единичных направлениях, то в этом году, например, молодой предприниматель открыл свое дело в таком направлении, как груминг – стрижка животных, или есть, например, создание авторских кукол.