В Нижней Тавде пройдут семейные новогодние экскурсии

Тюменский историко-краеведческий центр "Сибирское подворье" в селе Нижняя Тавда приглашает на семейный отдых. Для взрослых и детей здесь организованы театрализованные встречи, выставки и мастер-классы, сообщили в пресс-службе губернатора.

Дети встретятся с Морозом Ивановичем и его свитой, посетят экскурсии по залам экспозиции "Сибирское подворье", выставки "Изба сибирского крестьянина" и "Горница". Гостей попотчуют здесь новогодним обедом, покатают на лошадях на базе конно-спортивного центра.

Для взрослых компаний – своя программа. Театрализованная встреча гостей у ворот Сибирского подворья, экскурсии, развлечения и угощения в сопровождении фольклорного коллектива "Златница". Общая продолжительность программы рассчитана на два-два с половиной часа.

Чтобы попасть на праздник, можно сделать предварительную заявку по телефону: 8 (34533) 2-35-01.