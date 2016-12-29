О незаконной продаже спиртосодержащей продукции можно сообщить на телефон горячей линии

"Горячая линия" для приема информации о фактах незаконной реализации спиртосодержащей продукции открылась в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Звонки принимаются круглосуточно по телефону: +7 963-068-79-21.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны на 30 суток приостановить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).

Управление просит жителей региона сообщать о фактах нахождения в обороте данной продукции по телефону горячей линии.