Tele2 подготовила сеть к пиковым нагрузкам в новогоднюю ночь

Мобильный оператор Tele2 расширил емкость сети в преддверии новогодних праздников.

В целях предотвращения сбоев в работе сети в новогодние праздники технические специалисты компании проводят работы по увеличению пропускной способности каналов связи между Tele2 и другими операторами. Такая работа проводится ежегодно после оценки ширины канала на оборудовании коммутации и базовой подсистемы, а также на транспортной сети во взаимодействии с техническими службами других компаний.

Традиционно в новогоднюю ночь самым загруженным у всех операторов остается канал голосовой связи. Более свободными остаются каналы передачи данных – SMS и интернет-трафик. В прошлую новогоднюю ночь пик абонентской активности пришелся на период с 22:00 до 23:00 часов. В это время количество звонков в сети Tele2 выросло по сравнению с максимальными нагрузками в рабочие дни на 50%. Всего за сутки с 31 декабря 2015 года по 1 января 2016 тюменские абоненты совершили более 3 миллионов звонков и проговорили более 6,5 миллионов минут, отправили почти 1,4 миллиона SMS.

"Уровень пиковых нагрузок на голосовой канал с каждым годом снижается за счет роста потребления интернет-трафика. Все больше абонентов предпочитают поздравлять близких в соцсетях и мессенджерах. Однако мы активируем особые "новогодние" настройки для расширения каналов связи, все же абонентская активность в новогоднюю ночь по-прежнему выше, чем в обычные дни. Абоненты Tele2 могут быть уверены в том, что все новогодние поздравления дойдут до адресатов вовремя", - отметил директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалёв.