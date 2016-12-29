Офицеры Росгвардии получили первые удостоверения

В Тюмени торжественную церемонию вручения служебных удостоверений офицерам новой структуры провел заместитель командующего Уральским округом Росгвардии полковник Валерий Данилишин.

"Уважаемые коллеги, в новый год мы входим в составе новой структуры. В нашем регионе первый этап формирования прошел так, как было запланировано, и в этом есть вклад каждого. Я благодарю вас за плодотворную работу и желаю успеха в достижении поставленных на 2017 год задач", - обратился к сотрудникам начальник Росгвардии по Тюменской области полковник Евгений Симаков.

После торжественной церемонии на сцене ДК "Нефтяник" прошел концерт ансамбля песни и пляски Уральского округа Росгвардии. Артисты представили концертную программу в рамках предновогоднего турне по городам, где дислоцируются воинские части и подразделения территориальных органов округа, сообщает пресс-служба ведомства.