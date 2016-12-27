Тюменцы смогут записываться в загс через мобильное приложение

В следующем году единая мобильная платформа Тюменской области пополнится приложением "ЗАГС72". Об этом рассказал на сегодняшней пресс-конференции директор регионального департамента информатизации Александр Албычев.

Через приложение можно будет записываться в органы загса для получения услуг ведомства. Запись будет интегрирована с электронной очередью, поэтому при личном посещении гражданин сможет по номеру отследить, на каком месте в очереди он находится.

Сейчас выпущенными областным правительством мобильными приложениями "Медицина72", "Образование72", "Транспорт72" и "ЖКХ72" пользуются более 88 тысяч человек. В ближайшее время усовершенствовать планируют приложение "Транспорт72": в нем будет поддерживаться функция оплаты. Это позволит приобретать билеты на автобусы, следующие по областным маршрутам. Воспользоваться ей смогут клиенты любого банка.