Специалисты Фонда Константина Хабенского проконсультировали пациентов тюменского Онкоцентра

Занятие "Школы по нейроонкологии" с участием представителей Фонда Константина Хабенского прошло в тюменском "Медицинском городе" 22 декабря. Ведущие специалисты рассказали о современных методах диагностики и лечения опухолей центральной нервной системы у детей.

В мероприятии участвовали детские онкологи, химиотерапевты и радиотерапевты, а также студенты Тюменского государственного медицинского университета. Эксперты фонда выступили с лекциями и проконсультировали пациентов Медгорода с нейроонкологической патологией.

"Актуальность проблемы связана с тем, что это достаточно распространенное заболевание, чаще всего встречается у детей. В 95% случаев – это опухоль головного мозга, остальные 5% приходятся на спинной мозг. Причем чаще опухолью страдают мальчики", - отметила известный врач, доктор медицинских наук, профессор Российского Научного центра рентгенрадиологии Ольга Желудкова.

Радиолог Российского Научного центра рентгенрадиологии Тимур Измайлов рассказал об особенностях лучевой терапии опухолей ЦНС у детей. По его словам, в целом динамика злокачественных новообразований в России ежегодно возрастает. Если в 2004 году было зафиксировано около 5,5 тысячи случаев заболевания, то в 2014 году их число превысило 8 тысяч.

Заведующая отделением нейроморфологии НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Марина Рыжова осветила в своем выступлении патоморфологические и молекулярные аспекты опухолей центральной нервной системы.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского создан в 2008 году. Фонд занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Основные направления работы фонда: помощь в организации обследования и лечения детей, покупка медикаментов, организация реабилитационных программ, помощь профильным отделениям российских медицинских учреждений, повышение квалификации врачей и информационная работа с родителями, направленная на улучшение ранней диагностики тяжелых заболеваний головного мозга.