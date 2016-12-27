Неизвестный построил в Тюмени хоккейный корт. Его разыскивают

10:41 27 декабря 2016
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i.hocheybox.ru
| Фото: i.hocheybox.ru

Напротив дома №20 на бульваре Бориса Щербины чиновники обнаружили хоккейный корт. Администрация города сообщает, что владельцу корта необходимо обратиться в управу Восточного административного округа по адресу улица 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 305. Если "виновный" в строительстве корта не найдется, сооружение придется оформлять в муниципальную собственность.

Теги: развлечения , зима , администрация Тюмени , хоккей
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