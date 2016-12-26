Тюменцев приглашают на открытие ледового городка и главной елки

Открытие центральной городской елки и ледового городка в Тюмени состоится 27 декабря.

Народное гулянье с песнями, танцами и большим количеством сладких призов, работа торговых рядов с новогодними расписными пряниками и пряничными объемными фигурами стартует в 16:00.

На всех интерактивных площадках тюменцев будут встречать персонажи из старых добрых сказок и мультфильмов. Экран на сцене будет работать в режиме караоке, так что можно будет попробовать поставить рекорд на самое массовое исполнение песни о Новом годе.

На празднике наградят победителей конкурса за лучшее украшение города "Огни Тюмени".

Центр культуры и творчества "Тюмень" подготовил новогоднюю праздничную программу с участием ансамбля эстрадной песни, вокальной студии "Маскимум", солистов центра Натальи Малаенко, Александра Гайнутдинова. Откроет праздничную программу дефиле Дедов Морозов в исполнении Тюменского духового оркестра, после которого на сцене выступят лучшие творческие коллективы города.

Подарком для горожан станет премьера песни "С Новым годом, родная Тюмень!" и праздничный фейерверк, сообщает городская администрация.