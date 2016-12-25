Ученики Владислава Крапивина выпустили очередной сборник

Молодые тюменские писатели, ученики школы литературного мастерства имени Владислава Крапивина, подготовили шестой сборник собственных сочинений. Книгу назвали "Антология завтрашнего дня".

В сборник вошли рассказы и стихи молодых авторов. Как рассказал руководитель школы Михаил Булатов, работа над книгой стартовала еще в начале года. Тексты много раз исправлялись, четыре раза менялась обложка. "Антология завтрашнего дня" имеет маркировку 18+. Это взрослый, интересный и неординарный проект, в котором авторы поднимают темы отцов и детей, взаимоотношений государства и человека, любви и предательства. Презентация издания пройдет в начале 2017 года, пишет "Кoмсомольская правдa – Тюмень".

Отметим, два предыдущих сборника удостоены наград и премий на региональном конкурсе "Книга года". Молодые писатели уже начали работу над седьмой книгой.