В Тюменской области определили лучших педагогов колледжей

10:44 25 декабря 2016
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oymcpo.gomel.by

Преподаватель Тюменского колледжа водного транспорта Ольга Трихлеб стала победителем первого конкурса профмастерства педагогов производственного обучения, который состоялся в рамках творческой лаборатории на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса (межрегионального центра компетенций) по стандартам WorldSkills.

Как сообщили  в региональном департаменте образования и науки, в профессиональном состязании участвовали мастера колледжей и техникумов региона. Конкурсанты показали практически равные результаты, но жюри смогло выявить лучшего. Экспертная комиссия учитывала соблюдение чистоты рабочего места во время и после приготовления блюда,  рациональное использование продуктов, владение кулинарными техниками, стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям, сочетание и гармонию вкуса.

Также прошел цикл мастер-классов, на которых наставники-профессионалы делились своими секретами. Региональный эксперт компетенции "Ресторанный сервис" Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) Наталья Коржавина демонстрировала приготовление "Кофе-фламбе". Опытные наставники, прошедшие обучение по программе "700 мастеров", готовили горячую закуску из рыбы с использованием двух видов тепловой обработки.

Завершающим стал мастер-класс  по приготовлению корпусных конфет и изделий из карамели преподавателей МЦК Людмилы Лойченко и Светланы Верещагиной.

Теги: профессия , WorldSkills , кулинария , конкурс , ссузы
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