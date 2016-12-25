В Тюменской области определили лучших педагогов колледжей

Преподаватель Тюменского колледжа водного транспорта Ольга Трихлеб стала победителем первого конкурса профмастерства педагогов производственного обучения, который состоялся в рамках творческой лаборатории на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса (межрегионального центра компетенций) по стандартам WorldSkills.

Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, в профессиональном состязании участвовали мастера колледжей и техникумов региона. Конкурсанты показали практически равные результаты, но жюри смогло выявить лучшего. Экспертная комиссия учитывала соблюдение чистоты рабочего места во время и после приготовления блюда, рациональное использование продуктов, владение кулинарными техниками, стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям, сочетание и гармонию вкуса.

Также прошел цикл мастер-классов, на которых наставники-профессионалы делились своими секретами. Региональный эксперт компетенции "Ресторанный сервис" Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) Наталья Коржавина демонстрировала приготовление "Кофе-фламбе". Опытные наставники, прошедшие обучение по программе "700 мастеров", готовили горячую закуску из рыбы с использованием двух видов тепловой обработки.

Завершающим стал мастер-класс по приготовлению корпусных конфет и изделий из карамели преподавателей МЦК Людмилы Лойченко и Светланы Верещагиной.