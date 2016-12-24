Дед Мороз и Снегурочка поздравят особых детей Нижнетавдинского района

Дед Мороз и Снегурочка в рамках акции "Капелька добра" поздравят детей-инвалидов Нижнетавдинского района с Новым годом на дому.

Организатором акции, ставшей ежегодной, выступает Комплексный центр социального обслуживания "Тавда" (МАУ КЦСОН "Тавда") при поддержке предпринимателей Нижнетавдинского района. Также к участию в поддержке акции приглашаются все желающие, которые могут связаться с организаторами по телефону (34533) 2-42-81.

Поздравления происходят как на дому у детей, так и в детском отделении "Областной больницы №15", – к детям приходит настоящий Дед Мороз со Снегурочкой, проводят веселые игры и вручают подарки, пишет газета "Тюмeнская облaсть cегодня".