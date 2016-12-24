Тюменцы могут подарить детям видеопоздравление от Деда Мороза

Тюменцам предлагают записать именное видеопоздравление от Дедушки Мороза или любого другого сказочного персонажа для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С экрана монитора, настоящий Дед Мороз в лице участника акции, поздравит малыша с самым волшебным праздником – Новым Годом.

"Только представьте, каким невероятным счастьем засветятся глаза ребенка, когда на Новый год он получит особый подарок, о котором даже не подозревал", - рассказали организаторы, сотрудники отдела по работе с волонтёрами центра "Дзержинец" газете "AиФ в Зaпадной Cибири".

Дополнительную информацию можно получить по телефону 68 - 41-22 , с 10:00 до 17:00 по будням. Видеоролики можно присылать на почту volonter.72@yandex.ruс 15 декакбря по 5 января.