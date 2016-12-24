Тюменцев приглашают на новогодние спектакли и выставки

Учреждения культуры подготовили для гостей и жителей Тюмени насыщенную новогоднюю программу. Интересно будет всем – и детям, и взрослым, пишет агентство "Тюмeнская линия".

Так, в "ДНК "Строитель" 24 и 25 декабря состоится спектакль "Три поросенка" для самых маленьких. 26, 27 декабря и 28 декабря пройдет спектакль "Сказка о потерянной минутке".

26 декабря у жителей города вновь будет возможность встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга. В этот раз в столицу Сибири он привезет Смешариков.

30 декабря Тюменский филармонический оркестр представит программу "Однажды в новогоднюю ночь...". Прозвучат саундтреки из голливудских фильмов "Титаник", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Звездные войны", "Властелин колец" и др.

В Центре прикладного творчества и ремесел Музейного комплекса им. И. Я. Словцова проводятся мастер-классы по изготовлению венецианской маски, чердачной и войлочной игрушек, декорированию свечей и елочных шаров.

27 декабря начнет действовать экспозиция работ воспитанниц Богородично-Рождественского Ильинского монастыря "Рождества волшебные мгновенья". С 23 декабря до 31 декабря будет действовать выставка фоторабот "25 лет Тюменскому ОМОНУ".