Тюменские студенты поиграли в правосудие

В Тюмени прошла студенческая деловая игра "В рамках закона", победители которой получили возможность пройти стажировку в следственном комитете и прокуратуре, сообщает "Мегатюмень".
Игра проходила в областном и Ленинском судах Тюмени. Участники моделировали судебный процесс, искали решение подготовленных для них кейсов, а также прослушали лекцию от представителя следственного комитета про этапы расследования преступлений.
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