Тюменские студенты поиграли в правосудие

09:54 24 декабря 2016
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
eplayr.com

В Тюмени прошла студенческая деловая игра "В рамках закона", победители которой получили возможность пройти стажировку в следственном комитете и прокуратуре, сообщает "Мегатюмень".

Игра проходила в областном и Ленинском судах Тюмени. Участники моделировали судебный процесс, искали решение подготовленных для них кейсов, а также прослушали лекцию от представителя следственного комитета про этапы расследования преступлений.

Теги: суд , игра , студенты , прокуратура , следствие , образование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2016