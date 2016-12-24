Тюменские студенты поиграли в правосудие

В Тюмени прошла студенческая деловая игра "В рамках закона", победители которой получили возможность пройти стажировку в следственном комитете и прокуратуре, сообщает "Мегатюмень".

Игра проходила в областном и Ленинском судах Тюмени. Участники моделировали судебный процесс, искали решение подготовленных для них кейсов, а также прослушали лекцию от представителя следственного комитета про этапы расследования преступлений.