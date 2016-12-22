Тюмень за день: 22 декабря

Тюменские юниоры лидируют на всероссийских соревнованиях по биатлону

В Ижевске проходит третий этап Кубка России по биатлону среди мужчин и всероссийские соревнования среди юниоров. юменская команда в составе Александра Мингалева, Ивана Печенкина, Ильи Серкова и Александра Печенкина заняла четвертое место.

Открытие сквера Серебряные ключи перенесут

В Тюмени торжественное открытие сквера Серебряные ключи на Энергостроителей, 11 пройдет в следующий вторник, 27 декабря, а не в эту пятницу, как планировалось ранее, сообщают в управе Восточного округа.

Тюменка помогла задержать карманника

Начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин наградил местную жительницу Ольгу Владимировну, которая не растерялась при встрече с серийным вором. Инцидент произошел вечером 15 декабря. В полицию позвонила женщина и сообщила, что в общественном транспорте у нее попытались похитить кошелек и сейчас она удерживает злоумышленника.

В новогодние каникулы городские автобусы будут ходить реже

Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, с 1 по 8 января движение автобусов городского пассажирского транспорта будет осуществляться по графикам воскресных дней. Также во время новогодних каникул два дачных автобуса: № 97 "З-д медоборудования — с/о "Искра-2"" и № 129 "З-д медоборудования — с/о "Ромашка"" будут курсировать ежедневно.

Окончательное решение о льготных поездках для пенсионеров примут в 2017 году

Вопрос регулирования льготных поездок в общественном транспорте Тюмени будет доработан и рассмотрен в 2017 году. Такое решение приняли депутаты местного парламента на сегодняшнем заседании.