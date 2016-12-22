Росгвардия будет обеспечивать порядок во время новогодних праздников

В Тюменской области наряду с полицейскими, пожарными и спасателями порядок будут поддерживать больше тысячи бойцов Росгвардии. Об этом было сказано сегодня на заседании оперативного штаба по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в новогодние и рождественские праздники.

На взрывные устройства и взрывчатые вещества места проведения массовых мероприятий обследуют бойцы ОМОНа. Сотрудники вневедомственной охраны традиционно будут следить за порядком на маршрутах патрулирования. Также будут привлечены специалисты авиационного отряда особого назначения и СОБР, сообщается в пресс-службе Росгвардии.