Росгвардия будет обеспечивать порядок во время новогодних праздников

16:40 22 декабря 2016
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В Тюменской области наряду с  полицейскими, пожарными и спасателями порядок будут поддерживать больше тысячи бойцов Росгвардии. Об этом было сказано сегодня на заседании оперативного штаба по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в новогодние и рождественские праздники.

На взрывные устройства и взрывчатые вещества места проведения массовых мероприятий обследуют бойцы ОМОНа. Сотрудники вневедомственной охраны традиционно будут следить за порядком на маршрутах патрулирования. Также будут привлечены специалисты авиационного отряда особого назначения и СОБР, сообщается в пресс-службе Росгвардии.

Теги: СОБР , Новый Год , праздники , безопасность , ОМОН
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