Связисты изучили смартфон лидера группы "Сансара"

Урал – родина отличных музыкантов, которые сделали Екатеринбург столицей рока. Эта музыка доносится из окон машин и квартир, трогает до глубины души в любимых фильмах. В преддверие череды праздничных выступлений связисты заглянули в смартфон лидера группы "Сансара", участника концерта MegaFonLiveот оператора "МегаФон" Александра Гагарина и раскрыли "секреты" работы гаджета.

Свыше 80 приложений, множество программ для обработки видео и фото – musthave гаджета Александра Гагарина, который активно ведет социальные сети. "Как ни странно, социальные сети — лучшее, что случилось с музыкой за последние года. Наши песни первой может послушать именно интернет-аудитория. Особенно люблю Вконтакте: все самое интересное о Сансаре можно найти там", – говорит музыкант. Для лучшей и более долгой работы телефона технические специалисты "МегаФона" порекомендовали обновить устаревшие приложения, удалить ненужные и закрывать программы, работающие в фоновом режиме.

"Телефон – моя рабочая лошадка. Бывает, начитываю стихи на диктофон, какие-то мысли, рассуждения. Часто записываем репетиции на видео, потом смотрим и анализируем. Как раньше жили без этой волшебной штуки, я не представляю", – поделился Александр Гагарин.

Активнее всего музыкант общается в Интернете. На весу 30 звонков день – и тысячи мегабайт для общения и постов. Со смартфоном появляется свобода – можно скачать и слушать музыку в любом месте и в любое время. Скорость Интернета настолько высока, что можно моментально загрузить целые альбомы и видеоклипы или смотреть их онлайн. Чтобы оценить эти преимущества, достаточно иметь современный смартфон и 4G сим-карту.

Для тех, кто, как Александр Гагарин, постоянно в сети и работает с множеством приложений, особенно важна скорость выхода в сеть. Связисты объяснили, что она зависит в том числе и от внешних факторов. Например, декоративная металлическая сетка на окнах кафе, в котором проходила наша встреча, существенно препятствовала прохождению сигнала – скорость Интернета внутри помещения была гораздо ниже, чем на улице. И это подтвердил тест, который показал трехкратное влияние металла на скорость.

Стихи, песни, репетиции, поездки, театр и многое другое - Александр Гагарин постоянно в движении. В свободное время – чтение. И тоже на смартфоне, потому что всегда под рукой. "Установлены приложения, где профессионалы отвечают на самые необычные вопросы. Из масштабного – вы не поверите, недавно впервые прочитал "Войну и мир" именно с экрана телефона, а не с листа, и был восхищен", –добавляет певец.

"Осень – мое любимое время года. Это пора открытий и жажды творчества. Сейчас нас испытывает на прочность суровая зима, которая будет ласковее, если рядом с вами окажутся любящие глаза и отличная музыка. Именно этого я желаю вам в праздничные дни", – говорит Александр Гагарин.

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