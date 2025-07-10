Моор рассказал, чему будут учить боевой кадровый резерв Тюменской области

Наш проект "Боевой кадровый резерв" приближается к ключевому этапу. В августе стартует образовательная программа. Она продлится год.
Для ветеранов СВО, которые успешно прошли отбор, составлена программа профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление".
Она включает три основных блока: четыре очных модуля – лекции и практические занятия; работа с наставниками; работа с экспертами по личностно-профессиональному развитию. На очных занятиях с участниками будут работать преподаватели Тюменского госуниверситета, РАНХиГС, а также руководители из государственного и муниципального сектора, общественники и предприниматели.
В перерывах между очными занятиями у обучающихся будет возможность пообщаться с наставниками. Это позволит получить практические навыки управления. Планирую поделиться с участниками проекта своим профессиональным опытом.
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