"КПД" открыл регистрацию на форум

3–4 октября в Тюмени пройдёт третий форум креативных предпринимателей "КПД" — ключевое событие для представителей креативного бизнеса. В этом году он объединит более 1500 человек из 20 регионов России. Среди участников – топ-менеджеры, предприниматели, эксперты, представители корпораций и органов власти. Здесь они смогут обменяться опытом, пообщаться и найти новые возможности для роста бизнеса.

По словам Алексея Краева, генерального директора Тюменского агентства развития креативных индустрий, форум уже стал рабочим инструментом для предпринимателей: "Это не просто лекции и общение. Здесь рождаются проекты, которые потом внедряются в экономику. В этом году мы усилили акцент на практику: участники смогут прямо на форуме находить партнёров и заказчиков из нефтегазовой, строительной и банковской сфер".

Программный директор форума Кристина Евграфова рассказала о содержании мероприятия: "Главная тема — маркетинг в креативных индустриях. Мы собрали экспертов из ДОДО, Yandex и локальных успешных проектов. Участников ждут не только лекции, но и воркшопы: от упаковки продукта до продвижения без бюджета. Отдельные треки посвятят гастрономии, моде и ремёслам — это особые точки роста для региона".

Форум ориентирован на разные целевые аудитории – его стоит посетить и новичкам, и опытным предпринимателям. Первые получат пошаговые инструкции, вторые — свежие кейсы и нетворкинг.

На форуме, кроме программно-деловой части, будет предусмотрена и культурная программа: пройдёт "Шоу коротких историй" — презентация успешных предпринимателей, ежегодная премия креативных предпринимателей "Связи", а также ярмарка локальных брендов. А за месяц до старта форума желающие смогут посетить бизнес-завтраки с участием экспертов.

Участие в форуме креативных предпринимателей "КПД" бесплатное, необходима регистрация.