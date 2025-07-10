Тюменская область и Nordwind Airlines наращивают турпоток и сотрудничество

Борт авиакомпании Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга с участниками пресс-тура встретили в аэропорту "Рощино", в рамках визита гости познакомятся с туристической инфраструктурой региона, оценят ключевые маршруты и обсудят перспективы расширения полетной программы.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов отметил, что авиакомпания уже разместила информацию о туристическом потенциале региона на своих ресурсах. Продолжается выстраивание сотрудничества и развития прямых авиаперелетов компании в Тюмень.

"Сегодня стартует первый совместный пресс-тур для гостей из Санкт-Петербурга. Мы покажем им туристическую инфраструктуру и ключевые маршруты региона. Это важный шаг для усиления информирования жителей северной столицы о том, зачем стоит приехать в Тюменскую область и, как мы говорим, пройти посвящение в сибиряки. Авиакомпания активно включилась в продвижение. Уже сейчас вся информация о нашем турпотенциале размещена на ее платформах. Это дает дополнительный повод для новых поездок", — рассказал Дмитрий.

Сотрудничество с Nordwind Airlines охватывает не только Санкт-Петербург, но и другие направления. По итогам 2024 года регион посетили 166 тысяч человек, прибывших на рейсах авиакомпании, что на 26% больше, чем годом ранее. Больше всего туристов приехали из Санкт-Петербурга — около 97 тысяч, из Сочи — 61 тысяча. Из Махачкалы и Киргизии прибыло по 4 тысячи человек. В 2025 году авиакомпания планирует наращивать число рейсов, а регион стремится к удвоению туристического потока.

"В рамках сотрудничества расширяется не только маршрутная сеть, но и увеличивается частота рейсов на уже действующих направлениях. Например, число перелетов между Санкт-Петербургом и Тюменью вырастет с трех до пяти. С 2026 года планируем увеличить и количество рейсов из Махачкалы. Только в этом году планируем перевезти почти 200 тысяч пассажиров. У нас действуют хабы в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. Мы стремимся развивать полеты в Тюмень в связке с уже действующими хабами авиакомпании. Мы рассчитываем на устойчивый спрос и готовы продолжать наращивать объемы перевозок", — добавил заместитель генерального директора, коммерческий директор Nordwind Airlines Антон Маттис.

О комфортных условиях для растущего пассажиропотока рассказал первый заместитель генерального директора АО "Аэропорт Рощино" Сергей Шишко. По его словам, реконструкция терминала продолжается, и уже сейчас путешественники могут пользоваться обновленными зонами.

"Сейчас идет второй этап реконструкции аэропорта. Открыты четыре новых выхода на посадку, запущены бизнес-зал, VIP-зал, зал повышенного комфорта и просторная зона досмотра. Площадь первой очереди составляет около 23 тысяч квадратных метров. После завершения второго этапа в 2027 году она увеличится до 46 тысяч. Это позволит обслуживать до 3,8 миллиона пассажиров в год. Уже сейчас мы преодолеваем отметку в 2,7 миллиона, и пассажиропоток продолжает расти", — подытожил Сергей Шишко.