Новый комплекс очистки питьевой воды введен в строй в Тобольске

Масштабную реконструкцию Жуковской насосно-фильтровальной станции и обновление всей системы обеззараживания воды, подаваемой из реки Иртыш завершила компания СУЭНКО. Вместо традиционного хлорирования внедрен современный комбинированный метод с использованием гипохлорита натрия и ультрафиолетового облучения. Мощность обновленной станции – 27 000 кубометров в сутки.

Тобольск стал одним из первых городов России, где внедрена инновационная система очистки питьевой воды. Проект реализован за счет средств Фонда национального благосостояния РФ, бюджета города и собственных ресурсов энергокомпании.

Генеральный директор СУЭНКО Данил Анучин:

Сотрудничество, направленное на развитие города, причем не только в части водоснабжения, продолжается. На примере Тобольска мы доказываем эффективность государственно-частного партнерства на благо людей.

Глава города Тобольска Петр Вагин: