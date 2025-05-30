Тюменские энергетики борются с незаконными линиями связи на своих опорах

Энергетическая компания "Россети Тюмень" активно ищет случаи, когда волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) незаконно висят на их опорах для электрических линий. С начала года они проверили около 250 тысяч таких опор в Тюменской области. Они работают с провайдерами интернета, чтобы легализовать уже существующие линии связи, чтобы не сносить их.

Энергетики стараются найти владельцев этих линий и требуют от них убрать нарушения. В настоящее время они готовят договоры с операторами связи о размещении ВОЛС на более чем 11 тысячах опор.Однако на 2,4 тысячи опор владельцы несанкционированных подвесов пока не установлены. Если владельцы не будут найдены или откажутся признать, что их линии размещены без разрешения, "Россети Тюмень" придется их демонтировать.

Важно понимать, что вес и натяжение кабелей должны быть рассчитаны правильно. Если этого не сделать, это может привести к серьезным проблемам в работе электрических сетей. Незаконные подвесы могут вызывать перебои в электричестве и представляют опасность для жизни тех, кто их устанавливает. Также эти нелегальные конструкции мешают проводить ремонты на линиях электропередачи.

С 9 июня 2025 года начнется демонтаж незаконных линий связи в следующих населенных пунктах:

Абатский район:

• Камышинская (от ул. 8 Марта до ул. Мира, д. 4)

• Логинова (ул. Октябрьская, д. 32, рядом с ФАП)

• Тушнолобово (от ул. Степная, 20 вдоль трассы до ул. Береговая, ул. Советская, д. 77-79)

Армизонский район:

• Армизонское (выезд в сторону с. Яровое)

Ишимский район:

• Второпесьяново (ул. Береговая, ул. Советская, рядом с ФАП)

Сладковский район:

• Беково (ул. Первая)

• Ловцово (ул. Первая)

• Майка (ул. Центральная, д. 28 – д. 56)

• Рождественка (ул. Ветеранов)

Юргинский район:

• Юргинское (ул. Центральная)

Фото пресс-службы департамента по связям с общественностью "Россети Тюмень"