В этом сезоне в Тюмени будет высажено полмиллиона цветов

Скоро Тюмень преобразится не только благодаря клумбам и газонам, но и фонарным столбам! Озеленители решили добавить вертикальное цветочное оформление, украсив фонари и перильные ограждения кашпо с однолетниками. Также в городе появятся 8-ярусные цветочные пирамиды "Гарсия".
Работы по высадке цветов уже начались. Мастера трудятся над оформлением клумбы, уделяя этому несколько часов. Вскоре каждый цветок наберёт силу и раскроется во всей своей красе, демонстрируя тщательно продуманный дизайн клумбы. Тюменцы уже делятся впечатлениями о ярких уличных нарядах.
К лету в тюменских теплицах вырастили тысячи цветов: от популярных петуний и бархатцев до более редких цинерарий и алиссумов. Не забыты и любимцы многих — розы и гортензии. Цветовая палитра просто безгранична! Вскоре это великолепие украсит улицы города.
Работы по высадке однолетников завершатся в течение месяца, и в этом году Тюмень встретит почти полмиллиона цветов. Не пропустите, как это преобразит город!
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