В этом сезоне в Тюмени будет высажено полмиллиона цветов

Скоро Тюмень преобразится не только благодаря клумбам и газонам, но и фонарным столбам! Озеленители решили добавить вертикальное цветочное оформление, украсив фонари и перильные ограждения кашпо с однолетниками. Также в городе появятся 8-ярусные цветочные пирамиды "Гарсия".

Работы по высадке цветов уже начались. Мастера трудятся над оформлением клумбы, уделяя этому несколько часов. Вскоре каждый цветок наберёт силу и раскроется во всей своей красе, демонстрируя тщательно продуманный дизайн клумбы. Тюменцы уже делятся впечатлениями о ярких уличных нарядах.

К лету в тюменских теплицах вырастили тысячи цветов: от популярных петуний и бархатцев до более редких цинерарий и алиссумов. Не забыты и любимцы многих — розы и гортензии. Цветовая палитра просто безгранична! Вскоре это великолепие украсит улицы города.

Работы по высадке однолетников завершатся в течение месяца, и в этом году Тюмень встретит почти полмиллиона цветов. Не пропустите, как это преобразит город!