Тюменцев приглашают на форум "Сильные идеи для нового времени" и федеральный конкурс "Знай наших". На форуме жители региона могут поделиться своими предложениями, которые внесут значимый вклад в развитие страны. Авторы лучших идей смогут лично представить свои инициативы руководству страны.
Форум охватывает несколько направлений, в которых участники могут предложить свои идеи:
• Национальная социальная инициатива;
• Национальная предпринимательская инициатива;
• Национальная технологическая инициатива;
• Национальная кадровая инициатива;
• Национальная экологическая и климатическая инициатива.
Заявки на участие в форуме принимаются до 1 июня. Подробности и форма регистрации доступны по ссылке: Форум "Сильные идеи для нового времени".
Кроме того, в рамках форума пройдет конкурс "Знай наших", который предлагает малым и средним предпринимателям эффективные инструменты для продвижения и развития бизнеса. Участниками конкурса могут стать:
• Малые и средние предприниматели;
• Компании с локализацией бизнеса не менее 30%;
• Компании, демонстрирующие рост продаж от года к году.
Заявки на участие в конкурсе также принимаются до 1 июня. Более подробную информацию можно найти по ссылке: Конкурс "Знай наших".
Организатором мероприятия выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
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