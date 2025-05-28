В Тобольске проходят Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту

Состязания на стадионе "Тобол" собрали спортсменов из команд Тюменской и Курганской областей, Пермского края, Ямала и Югры, Уральского института ГПС МЧС России и юных спасателей Тобольска. Мероприятие посвящено Михаилу Федорову - легендарному тренеру и спортсмену из Тюменской области.

"Соревнования в Тобольске в таком формате проходят впервые — с подготовленной на уличной площадке инфраструктурой. Благодаря нашим партнерам на стадионе в прошлом году была установлена учебная башня", — отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В первый день атлеты соревновались в дисциплине "Штурмовая лестница". Юный участник из Тобольска Александр Глушков завоевал золотую медаль.

Сегодня, 28 мая, будут выявлены сильнейшие в дисциплине "Полоса препятствий".

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области.