В лесах Тюменской области проложено более 1,5 тыс километров новых противопожарных полос

С начала весны специалисты лесного хозяйства занимаются обустройством лесов. Прокладывают новые противопожарные минерализованные полосы, обновляют уже существующие, устанавливают шлагбаумы на въездах и аншлаги с напоминаниями о правилах пожарной безопасности. Также обустраивают места отдыха для жителей и туристов.
Эти работы выполняют сотрудники Тюменской авиабазы, а за качеством выполнения следят специалисты Тюменьлеса. С начала сезона в лесах региона уже проложено более 1,5 тысячи километров новых противопожарных минполос и очищено свыше 1,1 тысячи километров существующих.
Всего в этом году планируется создать и прочистить более 20 тысяч километров минполос, а также построить и реконструировать 122,5 километра лесных дорог.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru