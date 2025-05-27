В лесах Тюменской области проложено более 1,5 тыс километров новых противопожарных полос

С начала весны специалисты лесного хозяйства занимаются обустройством лесов. Прокладывают новые противопожарные минерализованные полосы, обновляют уже существующие, устанавливают шлагбаумы на въездах и аншлаги с напоминаниями о правилах пожарной безопасности. Также обустраивают места отдыха для жителей и туристов.

Эти работы выполняют сотрудники Тюменской авиабазы, а за качеством выполнения следят специалисты Тюменьлеса. С начала сезона в лесах региона уже проложено более 1,5 тысячи километров новых противопожарных минполос и очищено свыше 1,1 тысячи километров существующих.

Всего в этом году планируется создать и прочистить более 20 тысяч километров минполос, а также построить и реконструировать 122,5 километра лесных дорог.