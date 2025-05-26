На "День предпринимателя - 2025" подано уже более 1700 заявок

В Тюмени настоящий бум накануне "Дня предпринимателя - 2025", на форум уже зарегистрировались более 1700 участников.

На мероприятии соберутся бизнесмены не только из Тюменской области, но и представители еще 17 регионов России, что создаст уникальную атмосферу для обмена опытом и идеями. В числе участников будут как начинающие предприниматели, так и успешные бизнесмены, готовые поделиться своими знаниями и практическими советами.

День предпринимателя станет важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов бизнеса и технологий. Центральной темой станет "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности", что подчеркивает значимость искусственного интеллекта в современном предпринимательстве.

Форум также станет важной медийной площадкой, где будут работать представители 20 региональных и федеральных СМИ, что обеспечит широкое освещение событий и обсуждений. Эксперты, включая представителей регионального правительства, будут делиться своим видением будущего бизнеса в условиях стремительного развития технологий.

Стоит отметить, что в Тюменской области зарегистрировано более 76 тысяч предпринимателей, из которых 21 299 работают в муниципальных образованиях. Это подчеркивает активность бизнес-сообщества региона и его готовность к внедрению инноваций.

Организаторы форума — "Инвестиционное агентство Тюменской области" и правительство Тюменской области — приглашают всех желающих принять участие в этом значимом событии. Участие в форуме бесплатное, и зарегистрироваться можно по предоставленной ссылке.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".