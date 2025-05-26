Тюменским предпринимателям предлагают прокачать бизнес с нейросетями

Нейросети – это не просто модное слово, а реальный инструмент, который может кардинально изменить подход к ведению бизнеса. Если вы хотите узнать, как использовать ИИ для сокращения расходов и увеличения продаж, вам точно стоит заглянуть на форум "День предпринимателя-2025".

Когда? 27 мая, Тюмень, ДК "Нефтяник".

Тема форума: "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности". Здесь вы сможете не только послушать интересные доклады, но и принять участие в практической сессии, где научитесь работать с нейросетями на уровне "профи".

Что вас ждет?

• Реальные инструменты для внедрения ИИ в бизнес.

• Как современные технологии помогают сократить затраты на маркетинг.

• Упрощение воронки продаж с помощью нейросетей.

• Способы увеличения прибыли без роста рекламных бюджетов.

• Риски от игнорирования новых технологий.

Не упустите возможность прокачать свои навыки и вывести свой бизнес на новый уровень! Регистрируйтесь на сайте тюменьфорум.рф.

Форум организован правительством Тюменской области и Инвестиционным агентством Тюменской области в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".