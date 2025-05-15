Сбербанк в Тюмени открыл второй обновленный офис в 2025 году

Сбер в Тюмени открыл второй обновленный офис в 2025 году. Он располагается в очень оживленном месте – по адресу улица Республики, д. 146/2. Пространство отделения после ремонта стало более открытым и комфортным для посетителей. В офисе представлены как традиционные банковские продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы от партнёров Сбера. Для маленьких гостей появилась детская игровая зона, а для взрослых - кофе-поинт.

Режим работы офиса:

— Понедельник-пятница – с 9:00 до 18:00 часов;

— Суббота – с 10:00 до 14:00 часов;

— Воскресенье – выходной.



Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер создает комфортные условия для жителей Тюмени, вкладывая значительные ресурсы в модернизацию своих отделений. В этом году мы открыли второй обновлённый офис, где клиенты могут воспользоваться современными услугами в уютной атмосфере. Клиентские зоны оснащены новейшим технологичным оборудованием, что позволяет оказывать услуги быстро и на высоком уровне. Наши сотрудники постоянно повышают квалификацию, следуя передовым стандартам сервиса. Благодаря инвестициям Сбера тюменцы получают удобный и качественный банковский сервис, а посещение отделений становится комфортным и приятным. Это подтверждают и отзывы наших клиентов. Приходите и убедитесь сами!

Сбер продолжит процесс модернизации своей филиальной сети. До конца 2025 года на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка планируется обновить ещё 13 офисов.