Моор: ситуация по паводку на реке Ишим в Абатском районе находится под контролем

Фото из тг Игоря Васильева

Подъем уровня воды в реке Ишим на гидропосту Абатское продолжается, однако интенсивность за минувшие сутки снизилась почти в два раза: на утро 9 мая был скачок - за сутки вода прибыла на 103 см, на утро 10 мая - на 54 см, сообщил губернатор Александр Моор.

"Уровень отметки "Опасное явление" превышен уже на 106 см. Изменения хорошо заметны с высоты. Теперь под водой уже вся пойма реки, сухих участков почти не осталось. Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас. Они способны выдержать и более высокий уровень. К тому же интенсивность прибывания воды снижается. Ситуация под контролем, продолжаем противостоять паводку", - написал в своем телеграм-канале Моор.

Глава района Игорь Васильев пояснил, что общий уровень подъёма воды в реке Ишим достиг отметки 1096 см, интенсивность роста падает, до отметки паводка 2017 года (1148 см) осталось 52 см, до исторического паводка 2024 года (1236 см) - 140 см.

Выше по течению вода продолжает отступать, в том числе с подтопленных дорог Ишимского района. В городе Ишиме, где установилась дождливая погода, за двое суток вода ушла на 12 см.