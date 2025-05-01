Россияне раскрыли места хранения наличных

Согласно исследованию ВТБ, каждый второй россиянин хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, гарантии безопасности и защиты средств. В основном дома лежит небольшая сумма – до 30 тыс. рублей.

Около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в разного рода копилках (20%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% россиян хранят наличные по старинке действительно под матрасом. Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома – за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном россияне хранят дома некрупную сумму денег: от 5 до 30 тыс. рублей (более 40% опрошенных) или от 30 до 100 тыс. рублей (более 30% респондентов). Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ.

При этом, руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин отмечает, что высокий уровень ставок по банковским продуктам повлиял на структуру накоплений россиян, которые стремятся все больше средств аккумулировать не в копилке, а на вкладах и накопительных счетах.

По оценке банка, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние 6 лет, и до конца года она может еще снизиться.