Тюменская область попала в список популярных направлений для банного отдыха на майские праздники

Тюменская область вошла в восемь лучших направлений среди субъектов России, где по версии сервиса "Яндекс Путешествия", можно отдохнуть на майских праздниках.

Москва

Сандуновские бани — один из самых известных банных комплексов России. Место объединяет роскошные интерьеры и традиции русской бани: мозаичные панели, колонны и декора с атмосферой XIX века. Здесь посетители могут выбрать парные с разными температурными режимами или окунуться в крытый бассейн. Помимо традиционного парения, вам предложат массажи, обертывания и необычные услуги: например, растирание ледяными утюгами или парение со льдом и грейпфрутом.

Стоимость: общее отделение — от 3 300 рублей, аренда номерных бань — от 8 000 рублей.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 7 300 рублей.

Московская область

В Ногинске находится банный комплекс "Гуси-Лебеди". Здесь бани построены из глины и соломы, что создает особую атмосферу. Комплекс расположен на берегу живописного озера и окружён Мещерским лесом. Здесь есть кедровые купели, чаны с подогревом и джакузи с водой +38 °C, доступные круглый год. Гости могут отдохнуть в тишине, насладиться природой и полностью отвлечься от городской суеты.

Стоимость: бронь бани на 3 часа вместимостью на 6 человек — 24 000 рублей.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 12 800 рублей.

Республика Алтай

На берегу Телецкого озера, в окружении гор и лесов, находится банный комплекс загородного отеля Altay Village Teletskoe. Здесь работают профессиональные банщики, предлагающие авторские банные процедуры: растирания с ароматическими маслами, парение с вениками, травяные обертывания. Уникальная особенность комплекса — использование газированной минеральной воды для обливания. Гости могут наслаждаться не только процедурами, но и видами на горные хребты и кристальную воду Телецкого озера.

Стоимость: аренда — час от 8 000 рублей, парение — от 5 000 рублей.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 9 900 рублей.

Тверская и Калужская области: бани на воде, Селигер

На берегах озера Селигер расположены уникальные банные комплексы, позволяющие насладиться парением с видом на водную гладь. Здесь можно выбрать баню прямо на воде, откуда легко окунуться в прохладное озеро сразу после парных процедур. Такие бани особенно популярны среди любителей спокойного отдыха на природе. В комплексах предлагают всевозможные виды парения, а дополнительные спа-услуги: массажи и ароматерапию.

Стоимость: аренда —от 3 000 рублей.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 8 400 рублей.

Тюменская область

Тюмень славится своими термальными источниками, температура воды в которых даже зимой достигает +50 °C. Они не уступают по целебным свойствам европейским и кавказским курортам. В комплексе "Бани Сибири" посетителей ждут премиальные парные в традиционном стиле с использованием алтайского кедра. Панорамные окна, купольные потолки и тематические банные программы, например, "сибирское здоровье" или "четыре стихии" делают посещение незабываемым. А в "Сибирских хоромах" бани оформлены в этническом стиле с каминами, бубнами и традиционной символикой, создавая атмосферу мест силы Сибири.

Стоимость: парение от 4 000 рублей за человека.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 8 000 рублей.

Карелия: "Чёрные камни"

В доме отдыха "Чёрные камни" работают несколько бревенчатых русских бань для компаний от 6 до 25 человек. Воздух в парилках прогревается до 110 градусов, веники — из берёзы и дуба. Персонал научит вас правильно готовиться к парению, сообщит, чего не стоит делать и как чередовать жаркие и холодные процедуры. Еду и напитки можно заказать из ресторана, а рядом с баней стоит мангал.

Но главное — все бани стоят на берегу чистейшего карельского озера Янисъярви: летом можно нырять в прохладную воду, а зимой рядом с парилками делают прорубь.

Стоимость: парение от 1 000 рублей за человека.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 10 500 рублей.

Калининградская область: Nordic Spa

На берегу Балтийского моря, среди дюн и сосновых лесов, расположен спа-комплекс Nordic Spa. Центр открылся в 2020 году и уже успел стать самым популярным местом среди бань в области. Здесь можно насладиться паром в скандинавских саунах, и даже принять ванну в дровяных купелях на пляже под открытым небом. Многие приходят сюда и за необычными снимками: чан на берегу залива отлично вписывается в сторис. Еще одна особенность комплекса — панорамные окна в зонах отдыха, с которых открывается вид на море. В Nordic Spa также предлагают различные спа-процедуры, которые гармонично сочетаются с отдыхом на свежем воздухе.

Стоимость: парение — от 5 100 рублей за сеанс.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 11 900 рублей.

Сочи

Отдых в горных банях Сочи — это не просто парение, но и возможность насладиться уникальными природными видами. Особое место занимает #НеПростоБаня — самая высокогорная баня России, расположенная на высоте 2256 метров. Панорамные окна и террасы открывают виды на горные хребты и Черное море. В случае плохой погоды гости могут наслаждаться облаками, создающими эффект парилки. Уникальность этой бани заключается не только в её местоположении, но и в эксклюзивных спа-процедурах, например, шок-душ.

Стоимость парения: аренда 45 000 рублей за 3 часа для компании 6 человек.

Средняя цена ночи в отеле в период майских праздников: 9 100 рублей.