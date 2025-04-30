Ишимское море вновь образовалось у села Казанское

Подъем воды в реке Ишим продолжается, на сегодня уровень отметки опасного явления у села Ильинка в Казанском районе превышен на 28 сантиметров - река разлилась на большой площади у райцентра.

"Как и в прошлом году, в Казанском районе раскинулось самое настоящее море. Из-за подтопления дороги организована лодочная переправа между селами Большие и Малые Ярки. Поручил вести за насыпями и дамбами круглосуточное наблюдение. Важно не терять бдительность — сейчас идет самый опасный период паводка. Пик еще не достигнут", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава района Татьяна Богданова сообщила, что на утро было перекрыто движение по мосту через рекуПрорва на дороге с. Ильинка-с.Афонькино. Движение пассажирского транспорта сохранено. Пеший переход по мосту открыт. Рейсовый автобус из с.Ильинка будет подъезжать за пассажирами к мосту, из с.Афонькино подвоз будет осуществляться на школьном автобусе. Расписание движения транспорта пока уточняется.

Между д.Паленка и д.Новогеоргиевка вода идет поверх дороги, движение не закрыто, выставлены вешки.

Организована лодочная переправа между д.Малые Ярки и д.Большие Ярки. Подвоз жителей с.Пешнево и д.Копотилово к переправе будет осуществляться на школьном автобусе.

В с.Огнево будут укладывать мешки и пленку на противопаводковую насыпь.

С 9:00 по ул.Луначарского и ул.Совхозная в с. Казанское волонтеры грузят мешки с грунтом.