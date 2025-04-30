Тюменскую минералку отметили золотой медалью

17:00 29 апреля 2025
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Тюменская компания по производству безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды ООО "Водопад-1" на международной выставке "Продэкспо - 2025" получила медаль за минеральную воду.

В рамках мероприятия состоялся конкурс "Лучший продукт года – 2025", на который предприятие представило минеральную лечебно-столовую газированную воду собственного производства. По итогам конкурса минеральная вода "Тюменская" одержала победу в номинации "Безалкогольные напитки, минеральные воды и пиво", получив золотую медаль и диплом, сообщили в департаменте АПК.

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