Тюменскую минералку отметили золотой медалью

Тюменская компания по производству безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды ООО "Водопад-1" на международной выставке "Продэкспо - 2025" получила медаль за минеральную воду.

В рамках мероприятия состоялся конкурс "Лучший продукт года – 2025", на который предприятие представило минеральную лечебно-столовую газированную воду собственного производства. По итогам конкурса минеральная вода "Тюменская" одержала победу в номинации "Безалкогольные напитки, минеральные воды и пиво", получив золотую медаль и диплом, сообщили в департаменте АПК.