Новый формат развития городских территорий обсудили в Тюмени

13:00 28 апреля 2025
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В центре стратегического развития "Сибирь" 28 апреля состоялась сессия, посвященная разработке мастер-плана развития территорий Тюмени до 2040 года. В своем выступлении мэр  Максим Афанасьев представил 12 ключевых пунктов, которые необходимо решить для создания эффективного мастер-плана. Каждый из них направлен на улучшение качества жизни и развитие потенциала городских территорий.

"Находясь в Тюмени, как житель, так и гость, должен чувствовать смысл города: студенческий он или для старшего поколения, для пешеходов или для автомобилистов, а может, позиционирует себя как центр развития для урбанистов... Мастер-план должен ответить на вопрос, как нам правильно использовать неэффективные территории, представленные в границах исторической части. Мы ставим себе в качестве задачи оценить и посмотреть, как нам правильно поступить с зелеными насаждениями, ведь сегодня в исторической части их состояние уже требует отдельного внимания", - пояснил важность разработки мастер-плана Максим Афанасьев.

Мэр отметил большую вовлеченность участников дискуссии и живой интерес к обсуждаемым вопросам. По его мнению, активное обсуждение, обмен мнениями и конструктивные предложения создают прочную основу для дальнейшей работы.

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев
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