Банки совершенствуют сервисы самозапретов для защиты от мошенников

Новый тестируемый функционал позволит пользователям установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах. Это четыре ключевых функции из большого пакета дополнительной защиты внутри мобильного банка, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Пользователи уже могут установить самозапрет на снятие и внесение наличных по QR-коду. В мае появится возможность самоограничить получение кредитов наличными, автокредитов, а также досрочное закрытие вклада онлайн. Злоумышленники, получив доступ в онлайн-кабинет жертвы, стараются снять все имеющиеся средства со вкладов и накопительных счетов и вывести деньги через переводы на карты дропперов. Такой самозапрет не позволит вывести деньги со вклада онлайн, но владелец сможет сделать это лично в любой момент в отделении банка.

До конца июня в сервисе самозапретов появится и ряд других опций: например, возможность поставить лимит на переводы; запретить трансграничные переводы; ограничить иные платежи, например, покупки в играх, чтобы предотвратить списания детьми с родительских карт.

Георгий Горшков отметил, что в дополнение к самозапрету через Госуслуги появится расширенный функционал до конца второго квартала. Это позволит исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы. Меры усилят контроль людей за своими финансами и минимизируют риски мошенничества в онлайне.