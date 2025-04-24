Рынок сбережений в России вырастет на 20%

Несмотря на снижение ставок по вкладам в российских банках, уже по итогам первого полугодия портфель сбережений физлиц в российских банках может вырасти на 6,1%, до 61 трлн рублей. Во втором полугодии темп роста традиционно будет выше, в результате чего портфель превысит 69 трлн рублей на конец года, показав совокупный прирост за год на 20%. Для сравнения: в 2024 году темп прироста рынка составил 28%. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Россияне увеличивают свои накопления в нацвалюте. За этот год рублевый портфель сбережений в России вырастет до 65 трлн, увеличение составит 21%. В апреле жители нашей страны могут пополнить свои счета на 850-880 млрд рублей, рост с начала года –1,8 трлн рублей.

"Несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, россияне продолжают активно копить, а не тратить. Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн (ранее ожидали 68 трлн). Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года, быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится. Во-первых, вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, многие из которых открыты на длительный срок. Во-вторых, для крупных покупок ставки по розничным кредитам остаются заградительными. И самое главное: двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся еще долго, вплоть до рубежа 2026-2027 гг.", – сказал Георгий Горшков.