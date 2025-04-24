Справились на все сто: Тюменская область заняла первое место в реализации нацпроектов за 2024 год

Тюменская область среди регионов России заняла первое место по реализации национальных проектов в 2024 году. Все показатели выполнены на сто процентов, заявил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Работа в рамках нацпроектов ведётся по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Благодаря им появляются новые школы и больницы, современные спортивные объекты, парки и скверы, дороги и многое другое. Важнейшая задача в реализации нацпроектов – своевременно заключить все необходимые контракты с подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов", - напомнил Моор.

По словам главы города, за первые три месяца текущего года более чем на шестьдесят процентов от планового объёма заключены контракты по важным для жителей региона проектам – "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". Более восьмидесяти процентов составляет уровень законтрактованности нацпроектов "Молодежь и дети" и "Инфраструктура для жизни".