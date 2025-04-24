Победителем премии Сбера "Любимый малый бизнес" стал "Мясной кулинар"

Тюменский магазин "Мясной кулинар" стал победителем регионального этапа премии Сбера "Любимый малый бизнес" в номинации "Розничная торговля продовольственными товарами". Индивидуальный предприниматель Вячеслав Новиков будет представлять регион на федеральном этапе премии в Москве и получит 1 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Вячеслав Новиков:

Сбер — единственный банк, который поверил в нашу компанию на стадии становления. Получаемые кредиты от банка помогали нам развиваться и прийти в ту самую точку, в которой мы сейчас находимся. Огромная роль в работе Сбера принадлежит его специалистам — профессионалам своего дела, глубоко заинтересованным в результатах своей работы. Когда обращаешься в банк с вопросом, ценишь оперативность реакции и грамотный подход сотрудников, которые приезжают на место и помогают разобраться со всеми вопросами. Такие вещи действительно дороги каждому клиенту. Спасибо вам большое за такую поддержку и помощь. Рад, что мы успешно прошли отбор и получили отличный приз, который поддержит наше развитие, послужит толчком для реализации новых идей. Также благодарим всех покупателей магазина, чьи предпочтения помогли нам стать лучшими".



Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы гордимся успехом тюменского предпринимателя Вячеслава Новикова, ставшего победителем премии "Любимый малый бизнес". Это мероприятие подчёркивает важность поддержки малых предприятий и способствует развитию предпринимательства в регионе. Бизнесмены получают возможность заявить о себе широкой аудитории, повысить узнаваемость своего бренда и укрепить позиции на рынке. Эта важная победа становится вдохновляющим примером и укрепляет доверие потребителей к предпринимателям. Мы в Сбере готовы помогать клиенту развивать бизнес и внедрять инновационные решения.

Из более чем 30 тысяч заявок, поступивших со всей России, в финал регионального этапа премии "Любимый малый бизнес" прошли 1 100 бизнесменов. На территории Уральского банка Сбербанка победителями стали 100 предпринимателей, из них 7 заберут заветный миллион и поборются за гран-при – отдых на пятизвездочном курорте Манжерок на Алтае.

Победителей определяли на основе открытых отзывов, аналитики Сбера и оценки экспертов. Премия выявила лучших представителей малого бизнеса региона, активно развивающих производство, пищевую промышленность, сельское хозяйство, торговлю, спорт, образование, туризм, ресторанный бизнес и другие направления деятельности.