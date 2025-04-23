В Сбере научили модели искусственного интеллекта распознавать эмоции в сложных условиях

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Учёные лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка предложили инновационный подход к распознаванию эмоций в реальных условиях. Предложенный метод позволяет использовать нейросети даже на смартфонах.

Эксперты предложили использовать обученные на открытых наборах фотографий эмоциональных лиц эффективные нейронные сети для анализа мимики. Кроме этого, для снижения нагрузки на систему и повышения точности проводится фильтрация кадров, эмоции на которых надёжно распознаются с помощью предобученных моделей. Также учёные доказали, что комбинирование данных из разных источников (текст, аудио, видео) с помощью метода "позднего слияния" (late fusion) ускоряет адаптацию модели к решению новых задач.

Виртуальные ассистенты и чат-боты на базе технологии российских учёных будут точнее определять эмоции пользователей. Например, образовательные платформы смогут адаптировать контент под настроение ученика, повышая эффективность обучения. Бизнес может получить инструмент для анализа эмоциональных реакций клиентов на продукты и рекламные кампании. В медицинской сфере умные системы мониторинга психического здоровья научатся выявлять признаки тревожности или депрессии на ранних стадиях. Инструменты на основе искусственного интеллекта, которые уже применяют в социальной сфере, станут более естественно взаимодействовать с людьми и точнее обрабатывать их запросы.

Исследование приближает к созданию эмпатичного искусственного интеллекта, который сможет точно и быстро распознавать эмоции человека в реальных условиях. Возможности для прикладного применения этой технологии очень широки — от виртуальных помощников до интеллектуальных систем в медицине и образовании. Такие решения в любой области помогут создать индивидуальный подход к каждому пользователю и, самое главное, будут эффективнее помогать людям справляться с разными задачами.