Жители Тобольска выберут дизайн-проект для Менделеев-парка

Стартовало Всероссийское голосование за реализацию проектов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В Тобольске это Менделеев-парк. Проект реализуется совместно с правительством Тюменской области и компанией "Сибур".

"Это первый этап масштабного благоустройства, и именно вы решаете, каким он будет. На выбор представлено два дизайн-проекта, каждый из которых по-своему хорош и привнесет в парк новые возможности для отдыха и досуга. Заходите на сайт, внимательно изучите предложенные варианты и проголосуйте за тот проект, который вам ближе. Ваш голос – это не просто выбор, это вклад в создание комфортной и красивой среды в нашем родном Тобольске", - обратился к горожанам мэр Тобольска Петр Вагин.