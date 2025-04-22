Жители Тобольска выберут дизайн-проект для Менделеев-парка

Стартовало Всероссийское голосование за реализацию проектов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В Тобольске это Менделеев-парк. Проект реализуется совместно с правительством Тюменской области и компанией "Сибур".
"Это первый этап масштабного благоустройства, и именно вы решаете, каким он будет. На выбор представлено два дизайн-проекта, каждый из которых по-своему хорош и привнесет в парк новые возможности для отдыха и досуга. Заходите на сайт, внимательно изучите предложенные варианты и проголосуйте за тот проект, который вам ближе. Ваш голос – это не просто выбор, это вклад в создание комфортной и красивой среды в нашем родном Тобольске", - обратился к горожанам мэр Тобольска Петр Вагин.
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