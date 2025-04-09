Деловой визит в Новосибирск: Тюменская область в поисках инвестиций

Делегация Тюменской области, возглавляемая генеральным директором Инвестиционного агентства Николаем Пуртовым, отправилась в Новосибирскую область с целью привлечения инвестиций.

В рамках бизнес-миссии состоялись встречи тюменских предпринимателей с потенциальными инвесторами из Новосибирска. Участники обсудили возможности технологического развития и инвестиционного потенциала Тюменского региона. 💡

Презентация прошла на площадке Новосибирского государственного технического университета, где тюменские компании представили свои предложения и научно-технические разработки.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, что открывает новые горизонты для бизнеса обеих областей.

Фото - департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области