Более 36 млрд рублей в 2025 году Тюменская область из своего бюджета потратит на нацпроекты

Общий объем затрат бюджета Тюменской области на реализацию национальных проектов превысит в этом году 36 миллиардов рублей. Из федерального бюджета на эти же цели регион получит свыше 6 миллиардов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.
С этого года нацпроекты претерпели обновления по названию и содержанию. На данный момент в регионе реализуется одиннадцать таких проектов и связанных с ними сорок региональных проектов.
"На конец февраля финансирование идет в плановом режиме. Например, по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" уже выделено более 53% средств. Важнейшая задача на сегодня – своевременно заключить все необходимые контракты с подрядчиками и поставщиками оборудования и материалов", - сообщил Моор.
Национальные проекты нацелены в первую очередь на развитие региона и реальное повышение качества жизни людей. Предлагаем ознакомиться с этим списком:
1. "Продолжительная и активная жизнь"
- РП Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации;
- РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- РП Борьба с онкологическими заболеваниями;
- РП Борьба с сахарным диабетом;
- РП Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания;
- РП Совершенствование экстренной медицинской помощи;
- РП Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация;
- РП Здоровье для каждого;
- РП Медицинские кадры.
2. "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"
- РП Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств;
- РП Кадры в агропромышленном комплексе.
3. "Инфраструктура для жизни"
- РП Развитие инфраструктуры в населенных пунктах;
- РП Жилье;
- РП Модернизация коммунальной инфраструктуры;
- РП Формирование комфортной городской среды;
- РП Безопасность дорожного движения;
- РП Региональная и местная дорожная сеть;
- РП Общесистемные меры развития дорожного хозяйства.
4. "Международная кооперация и экспорт"
- РП Системные меры развития международной кооперации и экспорта.
5. "Туризм и гостеприимства"
- РП Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжений.
6. "Экономика данных и цифровая трансформация государства"
- РП Цифровые платформы в отраслях социальной сферы;
- РП Цифровое государственное управление;
- РП Отечественные решения.
7. "Экологическое благополучие"
- РП Экономика замкнутого цикла;
- РП Вода России;
- РП Сохранение лесов.
8. "Эффективная и конкурентная экономика"
- РП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
- РП Производительность труда.
9. "Молодежь и дети"
- РП Россия - страна возможностей;
- РП Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности);
- РП Все лучшее детям;
- РП Педагоги и наставники;
- РП Создание сети современных кампусов;
- РП Профессионалитет.
10. "Семья"
- РП Поддержка семьи;
- РП Многодетная семья;
- РП Старшее поколение;
- РП Охрана материнства и детства;
- РП Семейные ценности и инфраструктура культуры.
11. "Беспилотные авиационные системы":
- РП Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы.
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