Более 36 млрд рублей в 2025 году Тюменская область из своего бюджета потратит на нацпроекты

Общий объем затрат бюджета Тюменской области на реализацию национальных проектов превысит в этом году 36 миллиардов рублей. Из федерального бюджета на эти же цели регион получит свыше 6 миллиардов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.

С этого года нацпроекты претерпели обновления по названию и содержанию. На данный момент в регионе реализуется одиннадцать таких проектов и связанных с ними сорок региональных проектов.

"На конец февраля финансирование идет в плановом режиме. Например, по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" уже выделено более 53% средств. Важнейшая задача на сегодня – своевременно заключить все необходимые контракты с подрядчиками и поставщиками оборудования и материалов", - сообщил Моор.

Национальные проекты нацелены в первую очередь на развитие региона и реальное повышение качества жизни людей. Предлагаем ознакомиться с этим списком:

1. "Продолжительная и активная жизнь"

- РП Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации;

- РП Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- РП Борьба с онкологическими заболеваниями;

- РП Борьба с сахарным диабетом;

- РП Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания;

- РП Совершенствование экстренной медицинской помощи;

- РП Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация;

- РП Здоровье для каждого;

- РП Медицинские кадры.

2. "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"

- РП Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств;

- РП Кадры в агропромышленном комплексе.

3. "Инфраструктура для жизни"

- РП Развитие инфраструктуры в населенных пунктах;

- РП Жилье;

- РП Модернизация коммунальной инфраструктуры;

- РП Формирование комфортной городской среды;

- РП Безопасность дорожного движения;

- РП Региональная и местная дорожная сеть;

- РП Общесистемные меры развития дорожного хозяйства.

4. "Международная кооперация и экспорт"

- РП Системные меры развития международной кооперации и экспорта.

5. "Туризм и гостеприимства"

- РП Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжений.

6. "Экономика данных и цифровая трансформация государства"

- РП Цифровые платформы в отраслях социальной сферы;

- РП Цифровое государственное управление;

- РП Отечественные решения.

7. "Экологическое благополучие"

- РП Экономика замкнутого цикла;

- РП Вода России;

- РП Сохранение лесов.

8. "Эффективная и конкурентная экономика"

- РП Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

- РП Производительность труда.

9. "Молодежь и дети"

- РП Россия - страна возможностей;

- РП Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности);

- РП Все лучшее детям;

- РП Педагоги и наставники;

- РП Создание сети современных кампусов;

- РП Профессионалитет.

10. "Семья"

- РП Поддержка семьи;

- РП Многодетная семья;

- РП Старшее поколение;

- РП Охрана материнства и детства;

- РП Семейные ценности и инфраструктура культуры.

11. "Беспилотные авиационные системы":

- РП Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы.