Тюменский губернатор ввел с 27 марта режим повышенной готовности к паводку

Постановление губернатора Тюменской области № 26 от 27 марта 2025 года "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" вступило в силу с момента подписания о размещено на портале официального опубликования нормативных актов.

В пятистраничном документе подробно расписаны действия по подготовке к паводку и работе во время разлива рек для муниципалитетов, органов региональной власти, правоохранительных органов, МЧС и так далее. Отмечается, что зона возникновения ЧС вероятна в Абатском, Викуловском, Ишимском районах, городе Ишиме и Казанском районе. Контроль за исполнением постановления Моор оставил за собой.

Ранее Моор сообщал, что ведет в регионе повышенной готовности для оперативной подготовки к паводку. Режим ЧС будут вводить по муниципалитетам в случае превышения в реке Ишим отметки опасного явления".

В регионе уже запустили по телефону горячей линии по паводку 122. Информация о ситуации в регионе публикуют в телеграм-канале главы региона, в Информационном центре правительства Тюменской области и на официальном портале органов госвласти.

В 2024 году в связи с паводком 8 апреля был введен режим ЧС на территории Тюменской области. Он действует до сих пор.