Тюменская область переходит в режим повышенной готовности из-за предстоящего паводка в Приишимье

Режим повышенной готовности для подготовки к паводку в ближайшее время будет введен в Тюменской области. Решение об этом принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Эта мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда, пояснил губернатор Александр Моор.

Ранее глава региона сообщал, что предварительно Росгидромет дает неблагоприятный прогноз по половодью на реке Ишим. В Казанской районе вода может подняться на уровень 2024 года или даже побить этот рекорд. По остальным ожидалось на уровне 2017 года. Сегодня он сообщил, что уточненный прогноз по паводку будет 5 апреля. Пока власти исходят из наиболее пессимистичного сценария: "Ожидаем, что в Казанском и Ишимском районах, а также в Ишиме уровень воды будет близким к рекордным показателям прошлого года, а в Абатском и Викуловском районах достигнет отметки 2017 года".

Режим ЧС планируется вводить в муниципалитетах, когда паводок выйдет на отметку "опасное явление".

Подготовка к встрече большой воды продолжается в плановом режиме.