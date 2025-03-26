Тюменки жалуются в Роспотребнадзор на клинику, где их убеждают купить в кредит дорогостоящую косметику

В адрес Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило десять жалоб от клиенток клиники "Ника Med", которых привлекли бесплатными услугами, рассказали им о здоровье кожи, развитии возможных заболеваний, необходимости профессионального ухода и т.д., а затем убедили купить парфюмерно-косметические товары, цена которых доходит до 200 тысяч рублей с оплатой в том числе через кредитный договор.

По мнению клиенток, договорные документы запутаны, разобраться в них непросто, к тому же при подписании бумаг сотрудники клиники отвлекают внимание, не дают сосредоточиться, реально оценить ценность и нужность товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями. Когда же потребители решают, что договор невыгодный, а за покупки они явно переплатили, "Ника" отказывает в расторжении соглашения на основании того, что товар качественный и возврату не подлежит, как и деньги покупателю.

В Роспотребнадзоре подтверждают, что согласно законодательству, качественная парфюмерно-косметическая продукция возврату и обмену не подлежит, в данном случае Закон "О защите прав потребителей" не нарушается. Однако управление готово оказать содействие путем вступления в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.