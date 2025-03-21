Умный помощник ЖКХ Тюменской области впечатлил московских экспертов

На конференции "ЖКХ: традиции, инновации, будущее", прошедшей недавно в Москве, тюменцы впечатлили экспертов сервисом "Умный помощник ЖКХ".

Марина Закирова, заведующая кафедрой жилищно-коммунального хозяйства Московского государственного строительного университета (МГСУ), подчеркнула значимость внедрения данного сервиса в регионе. Она выделила два ключевых аспекта работы системы: возможность получения субсидий исходя из фактического уровня потребления, а не расчетных нормативов, и наличие онлайн-калькулятора, позволяющего гражданам самостоятельно оценить свое право на получение субсидий. По мнению Закировой, такой подход является передовым опытом в сфере ЖКХ.

С помощью мобильного приложения "Умный помощник ЖКХ" жители региона могут рассчитывать предварительную сумму субсидии на оплату коммунальных услуг, оформлять запросы в управляющие компании, отслеживать ход их исполнения и получать данные о состоянии своего дома, рейтинг управляющей организации и плановые сроки капремонта.

Мобильная версия "Умного помощника ЖКХ" доступна Google Play и App Store.